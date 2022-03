Inden møde: Kina anklager USA for 'misinformation'

Alt imens kampene fortsætter i Ukraine, er Kina og USA begyndt at diskutere sandheden i en påstand om, at Rusland skulle have bedt Kina om hjælp til militært udstyr.

Søndag fortalte anonyme embedskilder fra USA til New York Times, at Rusland skulle have bedt Kina om militært udstyr og økonomisk støtte for at afhjælpe skaderne fra Vestens sanktioner mod Rusland, og at dette havde skabt uro i Det Hvide Hus.

Det skriver CNN.

Disse oplysninger har en talsmand for det kinesiske udenrigsministerium været ude at afvise, og han kalder påstanden for 'misinformation'.

Også Rusland har afvist, at de har bedt Kina om hjælp. Det siger talspersonen Dmitrij Peskov ifølge Reuters.

Mødes i Rom

Diskussionen om sandheden i russernes anmodning kommer som optakt til, at Det Hvide Hus' sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan mandag skal mødes med sin kinesiske modpart Yang Jiechi i Rom.

Jake Sullivan har, ifølge CNN, tidligere udtrykt bekymring over, at Kina skulle hjælpe Rusland i krigen.

'Vi følger nøje med for at se, hvilket omfang Kina faktisk yder nogen form for støtte, materiel støtte eller økonomisk støtte, til Rusland. Det er vores bekymring', har Jake Sullivan fortalt.

Øget kritik mod Kina

Mødet mellem USA og Kina kommer som opfølgning på mødet mellem præsident Joe Biden og Kinas leder Xi Jinping, som fandt sted i november.

Her blev de to ledere enige om at styrke deres kommunikation for at stabilisere forholdet mellem de to stormagter, men det har krigen i Ukraine tydeligvis besværliggjort.

Blandt andet har pressesekretær i Det Hvide Hus, Jen Psaki, været mere og mere kritisk over Beijings svar på Ruslands invasion af Ukraine. Det kom blandt andet til udtryk, da Rusland påstod, at USA ville bruge kemiske våben i Ukraine, hvilket kinesiske myndigheder også beskrev.