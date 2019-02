Indien gennemfører luftangreb i Pakistan

Indiske kampfly har tidligt tirsdag morgen angrebet militante lejre i Pakistans Kashmir-provins.

Det oplyser den indiske regering ifølge nyhedsbureauet Reuters.

'Luftvåbnet udførte tidligt i morges luftangreb mod terrorlejre på tværs af Line of Control (grænsen mellem den indisk-kontrollerede og den pakistansk-kontrollerede del af Kashmir, red.) og ødelagde dem fuldstændigt', skriver landbrugsminister Gajendra Singh Shekhawat på Twitter.

Pakistan beskylder samtidig Indien for at have krænket luftrummet over den pakistansk-kontrollerede del af Kashmir.

Ifølge generalmajor Asif Ghafoor fløj indiske militærfly fløj ind over den pakistansk-kontrollerede Muzafarabad-sektor i Kashmir. Han oplyser, at pakistanske kampfly gik på vingerne, hvorefter de indiske fly fløj hjem igen.

Pakistan siger, at der ikke er sårede eller dræbte efter angrebet.

Ifølge Associated Press kan den indiske aktion være gengæld for et selvmordsangreb 14. februar, hvor 40 indiske soldater mistede livet i den indisk-kontrollerede Kashmir-provins.

Den militante gruppe Jaish-e-Mohammad, der har base i Pakistan, har taget skylden for angrebet.

Både Pakistan og Indien har gjort krav på en forenet Kashmir-provins.