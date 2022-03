Indien nægter påstand om menneskeskjolde i Ukraine

Indien afviser russiske påstande om at Ukraine bruger studenter som menneskelige skjolde. Udmeldingen kommer efter at indiske studerende har været i krydsild i Kharkiv. Her blev en indisk medicinstuderende meldt dræbt under et bombardement tirsdag.

Før Ruslands invasion af Ukraine var der omkring 20.000 indere i landet. Det skriver NTB.

En talsmand for det indiske udenrigsministerium afviser en russisk påstand om, at indiske studerende er reelt taget som gidsler og bruges som menneskelige skjolde i Kharkiv.

Ukrainerne forhindrer dem i at tage til Rusland, hed det tidligere i en erklæring fra Kreml i forbindelse med omtale af en telefonsamtale mellem den russiske præsident, Vladimir Putin, og Indiens premierminister, Narendra Modi.

Putin sagde til Modi, at russerne forsøgte at sikre inderne en evakuering fra Kharkiv via en humanitær korridor.

Indien har indtrængende opfordret Rusland til at indstille fjendtlighederne, men landet har ikke fordømt Ruslands invasion af Ukraine. Indien undlod at stemme ved et hastemøde i FN's Generalforsamling onsdag, hvor et stort flertal af medlemslandene stemte for en fordømmelse af Ruslands invasion.

141 af de 193 medlemslande stemte for resolutionen. I resolutionen, som ikke er bindende, kræver de 141 lande, at Rusland straks trækker alle styrker ud af Ukraine. Kina og Indien var blandt de 35 lande, som undlod at stemme. Fem lande stemte imod resolutionen. Det drejer sig om Rusland, Syrien, Hviderusland, Eritrea og Nordkorea.

Det var kun 11. gang siden FN blev dannet i 1950, at der var indkaldt til hastemøde i FN's Generalforsamling.

