Indisk butiksejer hørte skrig og så blod over alt efter ulykke

Som de fleste andre dage var Ashok Samal fredag aften ved at afslutte sin arbejdsdag nær jernbanesporet i sin landsby, Bahanaga, da han hørte et øredøvende brag.

Den indiske butiksejer løb hen mod sporet, som udgør en del af toglinjen mellem Kolkata og Chennai.

Her mødte han et grusomt syn af en masse ødelagte togvogne, der lå i bunke oveni hinanden - resultatet af en voldsom ulykke med to tætpakkede passagertog.

Det skriver avisen Hindustan Times, der har talt med Ashok Samal.

- Der var høje skrig og blod over det hele. Adskillige personer, som var fanget i vognene, græd og bad om hjælp. Jeg så adskillige lig, der lå under de væltede vogne, siger Ashok Samal til avisen.

Sammen med en række andre landsbyboere var han blandt de første personer på stedet, efter ulykken indtraf fredag aften lokal tid nær Bahanaga Bazar i delstaten Orissa i det nordøstlige Indien.

Ifølge indiske embedsmænd har togulykken kostet mindst 207 mennesker livet, mens over 850 andre er kvæstet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ulykken skete, da et eksprestog på vej fra Shalimar nær Kolkata til Chennai ramte et godstog, der holdt stille på samme spor.

Kort efter ankom et andet passagertog og stødte ind i det allerede forulykkede passagertog.

Avisen Times of India skriver, at flere hundrede mennesker er fanget i eller under de væltede togvogne.

Redningsmandskab arbejder sent fredag aften lokal tid på at få folk ud.

Gobinda Mondal er blandt de passagerer, som lykkedes at slippe ud med livet i behold.

Han sad i den forreste vogn i det eksprestog, der blev afsporet og dermed undgik den værste kollision.

- Der lød pludselig et brag, og den vogn, jeg sad i, blev afsporet i høj hastighed. Den skred ret langt ud, siger han til en lokal nyhedskanal ifølge Hindustan Times.

I tumulten lykkedes det en af de andre passagerer at skubbe en af de knuste ruder ud af vognen, så de kunne kravle ud gennem vinduet.

Indiske myndigheder oplyser, at det værst ramte af de to passagertog, Coromandel Express, transporterede flere migrantarbejdere fra Bengalen til de sydlige stater.

- Familierne til nogle af disse arbejdere har kontaktet politistationer i både Bankura og Purulia efter at have set nyheden på tv, siger en unavngiven politibetjent til Hindustan Times.

Som følge af de mange hundrede kvæstede ventes det ifølge myndighederne, at dødstallet efter ulykken kan stige.