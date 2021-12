Indiske styrker dræber civile i Nagaland ved en fejl

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

I den nordøstlige indiske delstat Nagaland er indiske civile blevet skudt af deres egne uniformerede landsmænd.

Det oplyser lokalregeringen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge lokalmedier i området åbnede de indiske styrker ild mod civilbefolkningen ved en fejl. Det foregik i landsbyen Oting.

Der er ikke kommet et dødstal ud via officielle kanaler, men ifølge det indiske medie Times of India er det mindst 11 civile, der har mistet livet i forbindelse med hændelsen.

Den indiske indenrigsminister, Amit Shah, skriver på Twitter, at han er 'fortvivlet' over nyheden.

- Jeg kondolerer på det dybeste til familierne til dem, som har mistet livet, skriver han.

Han skriver desuden, at den indiske regering vil iværksætte en undersøgelse for at komme til bunds i, hvad der er foregået.

Nagalands premierminister, Neiphiu Rio, har også omtalt sagen på Twitter.

- Den meget triste hændelse, der førte til drab på civile i Oting, er højst fordømmelig, skriver han.

- Jeg kondolerer til de efterladte familier, og jeg ønsker god bedring til alle dem, som er kommet til skade.

Ifølge Times of India var det meningen, at hæren skulle udføre en aktion imod oprørere i Nagaland.

Delstaten har ifølge den indiske avis The Hindu i længere tid været plaget af oprørere, der blandt andet kæmper for, at Nagaland skal være en selvstændig stat.

Nagaland er en af de østligste delstater i Indien og grænser op til Myanmar.

Der bor knap 2,2 millioner mennesker i delstaten, og den største by er Dimapur.