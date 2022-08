Indkøbscenter eksploderer i Armenien

En mængde fyrværkeri har forsaget en stor eksplosion i et indkøbscenter i Armeniens hovedstad, Jerevan.

Mindst én er død, og 20 er sårede, oplyser det armenske beredskabsministerium.

Det skriver AP.

Ifølge borgmesterens kontor er et ukendt antal mennesker fanget under murbrokkerne.

Indkøbscenteret ligger omkring to kilometer syd for byens centrum, og ifølge talsmand for borgmesteren Levon Sardaryan foregik eksplosion i et område, hvor der var fyrværkeri på lager.

Sardaryan oplyser ligeledes, at et redningshold er i gang med at hjælpe folk ud fra murbrokkerne.