Indonesien ramt af tsunami

Er du på Sulawesi? Så vil Ekstra Bladet gerne i kontakt med dig. Send os dit tip på 1224@eb.dk eller SMS 1224 (alm. takst)

En talsmand for de indonesiske myndigheder oplyser, at det kraftige jordskælv der tidligere fredag ramte den indonesiske ø Sulawesi, har udløst en voldsom tsunami.

Videoer på det sociale medie Twitter optaget af lokale, viser vandmasserne ramme kysten med voldsom kraft.

Tsunamien kommer efter, at et tsunami-varsel udsendt tidligere på dagen blev afblæst.

Jordskælvets epicenter er ifølge U.S Geological Survey lokaliseret nord for Sulawesis hovedby Palu og er mål til 7,5 på richterskalaen.

AP citeterer lokale indonesiske medier for oplysninger der peger på, at netop Palu er blevet hårdt ramt af tsunamien.

En lokal repræsentant for katastrofetjenesten siger ifølge nyhedsbureauet AP, at "mange huse er kollapset".

Tidligere fredag blev der i samme område målt et jordskælv med en styrke på 6,1.

- Skælvet skete, mens vi havde besvær med at indsamle data fra ni landsbyer, der blev berørt af det første jordskælv, siger han.

- Folk løb ud i panik.

Her er en person meldt omkommet, og ti er kvæstet. Snesevis af huse er beskadiget.

Tidligere i år mistede mindst 550 mennesker livet i en serie skælv på ferieøen Lombok og naboøen Sumbawa.

- Vi anbefaler folk at holde sig til sikre områder og holde sig fra skadede bygninger, hedder det i en erklæring fra myndighederne.

Indonesien er meget plaget af jordskælv, da landet, der er fordelt over en række øer, ligger lige der, hvor tektoniske plader møder hinanden.

I 2004 udløste et stort jordskælv en voldsom tsunami, der hærgede i hele regionen. Det er estimeret, at tsunamien dengang kostede over 200.000 mennesker livet.

