Indonesisk vulkanudbrud skaber bekymringer for tsunami i Japan

Vulkanen Semeru i Indonesien er søndag morgen lokal tid gået i udbrud og skyder aske halvanden kilometer op i luften.

Det oplyser den indonesiske beredskabsstyrelse, BNPB.

I Japan har vulkanudbruddet fået landets meteorologiske institut til at advare om, at en tsunami kan være på vej mod kysten.

Den japanske tv-station NHK rapporterer, at en tsunami ifølge det meteorologiske institut kan ramme Okinawa-præfekturet allerede 06.30 søndag dansk tid.

Okinawa-præfekturet er Japans sydligste og udgøres af en række øer godt 800 kilometer syd for Japans største ø, Honshu.

I Indonesien advarer BNPB borgere mod at foretage sig noget inden for fem kilometer af vulkanens midte og beder folk om at holde sig mindst en halv kilometer fra flodbredder på grund af risiko for lavafloder.

Indonesiske myndigheder gav i første omgang vulkanudbruddet en farevurdering på 3. Lidt før klokken 07.00 dansk tid blev det dog opjusteret til 4, som er det højeste, de indonesiske myndigheder opererer med.

Myndighederne i landet har uddelt masker til beboere i nærheden af vulkanen.

De er desuden begyndt at evakuere folk, der bor nær vulkanen, som ligger på den østlige del af Java-øen. Det oplyser en embedsmand på øen, Thoriqul Haq, til Kompas TV.

Med dets 142 vulkaner har Indonesien den største befolkning, der bor i nærheden af en vulkan, på verdensplan. 8,6 millioner i Indonesien bor således mindre end ti kilometer fra en vulkan.

Semeru-vulkanen er Java-øens største vulkan. Den strækker sig 3676 meter over havets overflade.

Så sent som i december sidste år forårsagede Semeru store ødelæggelser, da den gik i udbrud. Udbruddet kostede mindst 34 mennesker livet og sendte redningsfolk ud i farlige redningsaktioner.

3700 personer blev evakueret i forbindelse med udbruddet.