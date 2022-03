Indsamling til Ukraine: Mangler powerbanks og reoler

Der er sket meget, siden de frivillige på Amager med Kent Madsen i spidsen fredag middag fik nøglen til den lille lagerhal og Ukrainebutikken på Saltværksvej 2 i Tårnby og til nu, hvor den første minibus søndag morgen er sendt af sted til Polen og Ukraines grænse.

– I vores Ukrainebutik er varerne gratis, hvis man kan tale ukrainsk, smiler initiativtageren til projektet Kent Madsen.

Når denne lagerhal ikke længere skal være Ukrainebutik skal der bygges boliger på grunden, oplyser Kent Madsen. Foto: Kenneth Meyer

– Hjælpen strømmer ind, og folk er generøse. Tårnby Kommune har gratis stillet denne hal til vores rådighed året ud, og vi har fået varer både fra private og handlende. Men der er et par ting, som vi desperat mangler: powerbanks til ukrainerne i kældrene i de ukrainske byer og reoler og hylder til vores butik.

Kvinder og børn i alle aldre og størrelser vil med lethed kunne finde sko, frakker og mange andre nødvendigheder i butikken. Foto. Kenneth Meyer

Lagerhallen har masser af varer som i en rigtig butik: hygiejneprodukter, tøj til børn og kvinder i alle størrelser, sko – nogle af dem helt nye – klapvogne, legetøj, husgeråd og masser af andre ting.

Indsamlingstilladelse

– Vi har netop holdt en stiftende generalforsamling for den forening, som skal drive stedet her. CopenAid, kalder vi den. Jeg er blevet formand. Og vi har indsamlingstilladelse, så vi kan samle penge ind til nødhjælp til Ukraine. Vil man støtte, kan det gøres på mobil 8341QV. De ting, vi sender til Polen – som forsendelsen søndag morgen – er primært medicinsk udstyr, soveposer og den slags. Men vi kører det kun til den ukrainske grænse. Herfra overtages fordelingen af ukrainske nødhjælpsarbejdere. Og de ting, vi afleverer i selve Polen, er fornødenheder til kvinder og børn – foruden tøj og den slags.

Søndag formiddag holdt den frivillige gruppe bag Ukrainebutikken stiftende generallforsamling. Deres forening hedder nu CopenAid. Foto: Kenneth Meyer

Når Kent Madsen siger, at man bare kan hente tøj og andet i Ukrainebutikken, hvis man kan tale ukrainsk, er det ikke helt sandt, for i tvivlstilfælde bliver folk bedt om at vise pas. Og for at sikre sig mod svindlere, kan man heller ikke komme med en varebil og postulere, at man har en stor familie.

Var med i Bosnien

Til hverdag arbejder Kent Madsen som selvstændig marketings-konsulent, så han tilrettelægger selv sin arbejdstid, og med i bagagen har han et job i FN, hvor han for 29 år siden i Bosnien var med til at fordele nødhjælp i Sarajevo.

– Jeg har arbejdet meget med logistik, og det vi laver nu, er stort set identisk med det, jeg lavede i Bosnien, forklarer han.

Vi mangler reoler og hylder til vores mange varer, forklarer Kent Madsen. Foto: Kenneth Meyer

De powerbanks, som CopenAid og Ukrainebutikken beder om, kan være næsten livsnødvendige for de belejrede ukrainere. Familierne er splittede, men da der sjældent er el i kældrene, kan det være meget svært for familiemedlemmerne at holde kontakt med hinanden. Alligevel er de selvfølgelig afhængige af livstegn fra hinanden, og da det kan være meget farligt at bevæge sig rundt i gaderne, er mobiltelefonen en livsnerve. Derfor er powerbanks så vigtige. Forleden sendte et firma 5000 stk. af sted. Det forslår dog som en skrædder i Helvede. Ønsker man at kontakte Ukrainebutikken for yderligere informationer, kan det ske på: kent.digitaldk@gmail.com. Butikken har åbent på hverdage kl. 14-17 og weekender 9-12.