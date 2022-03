Ingen meldes dræbt ved angreb på ukrainsk teater

Et russisk angreb på et teater med et beskyttelsesrum i den belejrede ukrainske by Marjupol har såret en person hårdt. Men ingen er dræbt.

Det oplyser Marjupols byråd ifølge AFP.

En raket slog onsdag ned midt i teateret og kløvede bygningen.

I teaterets beskyttelsesrum befandt der sig ifølge myndighederne flere hundrede mennesker, der søgte ly mod de russiske raketter.

- Ifølge de første oplysninger, så er der ingen døde. Men der er informationer om, at en person er alvorligt såret, skriver byrådet på det sociale medie Telegram fredag.

Lidt tidligere fredag sagde Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at mange fortsat var savnet efter angrebet på teateret.

- Over 130 mennesker er blevet reddet. Men hundredvis af Marjupols beboere befinder sig stadig under ruinerne, sagde han i en video, der var lagt på Facebook.

Tidligere har ukrainske embedsfolk talt om, at op mod 1000 borgere i Marjupol befandt sig i teateret, da det blev ramt af en fuldtræffer.

Marjupol er formentlig den by i Ukraine, der lige nu er hårdest ramt af de russiske angreb. Byen, der ligger ud til Sortehavet, er omringet af de russiske styrker.

Der meldes dagligt om vedvarende beskydning med raketter mod byen fra russiske stillinger. Mange har ikke været i stand til at komme ud af byen og væk fra krigshandlingerne.

Marjupol er en by, der er knap dobbelt så stor som Aarhus.

Bombardementer af Marjupol fik torsdag USA's præsident, Joe Biden, til at kalde den russiske leder, Vladimir Putin, en 'krigsforbryder'. Det blev mødt med en rasende afvisning fra den russiske regering.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har fredag talt i telefon med Putin. Her udtrykte Macron 'ekstrem bekymring' for Marjupols borgere.

Han appellerede til, at Rusland stopper belejringen af byen. Og at der samtidig åbnes for humanitære korridorer, så folk kan komme ud af byen.