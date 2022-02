- Ingen søvn og på vej mod vest

Et af Ekstra Bladets to hold i Ukraine er på vej fra hovedstaden Kiev til Leviv i vest

Imens russerne sender missiler mod Kiev, har Ukraines præsident opfordret befolkningen til at bevæge sig væk fra hovedstaden.

Ekstra Bladets udsendte journalist Peter Keldorff og fotograf Rasmus Flindt fortæller, at de som mange andre er på vej mod vest til byen Leviv.

- Vi har kørt 14 timer i træk med kun tisse- og snackpauser. Der er mange, mange kilometers kø på vejen, og det er svært at få adgang til benzin.

Ingen søvn

Peter Keldorff fortæller, at reporterne ikke har fået noget, der kan minde om nattesøvn. De har undersøgt muligheden for at finde et hotel, men det er umuligt.

- Vi er blevet tilbudt et værelse til 250 dollars (1600 kroner) for en enkelt nats overnatning. Det er umuligt for folk at finde et sted at sove.

Trods den store menneskeflugt fra Kiev og de uendelige køer fortæller Peter Keldorff, at ukrainerne mestrer beherskelsen i denne kaotiske stund.

- De har klaret det rigtig fint. Trods tumulten har ukrainerne været høflige over for hinanden. De er beherskede og kontrollerede, selvom de er i en svær situation. De er afklarede.

På vej

Trafikken væk fra Kiev er ensidig. Af gode grunde søger ingen biler mod hovedstaden, og derfor er vejbanerne i retning mod hovedstaden tomme.

Det har flere ukrainere udnyttet, og derfor har flere biler krydset midterrabaten på vejen mod Leviv.

Leviv er målet for mange, da den vestbeliggende by er under 100 kilometer fra den polske grænse.

- Vi tager mod Leviv for at lave historier om de mennesker, vi har fulgt. Vi holder øje med de mennesker, der vil finde ud af, hvad deres plan er, og hvordan flugten er, siger Peter Keldorff.

Se her hvordan krisen påvirker din økonomi.