Ingen tegn på overlevende efter flystyrt

Et Boeing 737 fly fra China Eastern Airlines styrtede mandag ned, og ifølge flere medier er der ingen tegn på overlevende.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ombord på flyet var 123 passagerer og ni ansatte.

Flyvningen var en indenrigsflyvning, og efter en pludselig nedstigning styrtede flyet ned i et bjergområde i det sydvestlige Kina.

Ifølge Reuters var der tale om en indenrigsflyvning fra den sydvestlige by Kunming til den sydøstlige by Guangzhou i Guangdong, der grænser op til Hong Kong.

Da flyet nåede byen Wuzhou, mistede det kontakt, og det var her, ulykken fandt sted. Data viser, hvordan flyet på under tre minutter havde taget et massivt dyk.

Flere medier beskriver, at flyet ifølge trackinghjemmesiden FlightRadar24 sidst udsendte information klokken 14.22, hvor det fløj omkring 700 kilometer i timen i halvanden kilometers højde.

Ifølge flyselskabet China Eastern var der ingen udlændinge ombord på flyet. De har også meddelt, at man er ved at undersøge, hvad der er gået forud for ulykken.