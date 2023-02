Ingen veteranhjælp til danskere ved frontlinjen i Ukraine

Flere danskere har, siden Rusland invaderede Ukraine for et år siden, søgt mod krigens frontlinje for at hjælpe de hårdtpressede ukrainere.

Det står dem da også helt frit for, og allerede få dage efter krigen brød ud, meddelte statsminister Mette Frederiksen også, at det ikke er ulovligt at gøre.

Men når de vender retur til Danmark, er de ikke omfattet af de danske veterantilbud.

Det skriver Veterancentret i et skriftligt svar til Ekstra Bladet

'Veterancentret yder ikke støtte til danskere, der deltager eller har deltaget i kamphandlinger i Ukraine,' oplyser Veterancentret.

Det samme bekræftes af Forsvarsministeriet.

Nul veteranstøtte

Når de frivillige danskere vender hjem, er de således kun omfattet af de sædvanlige rettigheder i det danske sundhedssystem, lyder det fra ministeriet.

'Danskere, der vender sårede hjem fra kampe i Ukraine – med fysiske eller psykiske skader – har de samme rettigheder i det danske sundhedssystem, som alle andre.'

'Veterancentret står ikke til rådighed for personer, der alene har behov for støtte på baggrund af deres deltagelse i konflikten i Ukraine,' oplyser Forsvarsministeriet i et skriftligt svar.

Ikke veteraner

De frivillige danskere, der kæmper mod den russiske aggressor, betragtes nemlig ikke som veteraner i lovens forstand.

'Veterancentret støtter veteraner, som på baggrund af deres udsendelse af Danmark i en international mission har behov for støtte,' oplyser Forsvarsministeriet.

I svaret uddyber ministeriet desuden, hvad der klassificeres som en veteran.

'En veteran er en person, der på baggrund af en beslutning truffet af Folketinget, regeringen eller en minister har været udsendt af Danmark på mindst én international mission,' lyder det.

Dermed må de frivilligt kæmpende selv finde vej gennem sundhedssystemet.

Heller ikke ukrainere, der flygter fra krigen til Danmark, er opfattet af tilbuddene, har DR tidligere beskrevet.

Mike må klare sig selv

På lederplads skrev Ekstra Bladet i gårsdagens avis om danske Mike, der kæmper ved frontlinjen, og som nærværende medie gennem måneder har fulgt.

Han har dagligt sat livet på spil det seneste år og har i den periode modtaget en beskeden løn på 2000 kroner.

Men når han kommer hjem, får han ikke hjælp hos Forsvarsministeriets veterantilbud, og det bør statsminister Mette Frederiksen ændre, lyder opfordringen i lederen.

Mike er ikke mandens rigtige navn. Ekstra Bladet kender hans fulde identitet.

Du kan læse meget mere om Mikes livsfarlige missioner bag fjendens linjer, hans hverdag som soldat i det krigshærgede Ukraine og de gruopvækkende beretninger om de tusinder, der er døde i krigen (+).