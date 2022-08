Inspektører er på vej til atomkraftværk i Ukraine

Et hold af inspektører fra FN's atomenergiagentur, IAEA, er på vej til atomkraftværket Zaporizjzja i det østlige Ukraine.

Det oplyser Rafael Grossi, der er chef for IAEA, mandag morgen i en besked på Twitter.

- Dagen er kommet. IAEA's støtte- og assistancemission til Zaporizjzja er nu på vej. Vi må beskytte sikkerheden på Ukraine og Europas største atomanlæg. Stolt over at lede denne mission, skriver Grossi.

Han tilføjer, at inspektørerne vil ankomme til værket i løbet af denne uge.

Eksperterne fra IAEA skal undersøge skader og sikkerhedssystemerne på værket, der flere gange har været under beskydning som følge af krigen mellem Rusland og Ukraine.

Kraftværket blev i marts overtaget af russiske styrker.

Siden da har IAEA advaret om en mulig atomkatastrofe ved kraftværket. Blandt andet fordi både Ukraine og Rusland har beskyldt hinanden for at affyre missiler i nærheden af det.

Embedsmænd i Ukraine har hævdet, at Rusland har overtaget kontrollen med værket for at frakoble det Ukraines netværk. Målet skal være at lede strømmen fra værket til Krimhalvøen, som russerne annekterede i 2014.

Atomkraftværket har seks reaktorer. Det er dog kun to af dem, der stadig virker.

De to fungerende reaktorer blev for nylig midlertidigt lukket ned på grund af en brand, der beskadigede nogle strømkabler. Driften af de to blev genoptaget i sidste uge.

Ifølge Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, undgik man kun med nød og næppe en atomkatastrofe, da strømmen til værket blev afbrudt.

- Hvis de ansatte på værket ikke havde reageret på strømafbrydelsen, så ville vi allerede være blevet ramt af konsekvenserne af en atomkatastrofe.

- Rusland har placeret Ukraine og alle europæere i en situation, hvor de kun er et enkelt skridt fra en atomkatastrofe. Hvert minut, hvor russiske styrker forbliver på kraftværket, er der risiko for en global atomkatastrofe, sagde Zelenskyj fredag.