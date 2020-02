Irak inviterer Danmark tilbage efter bombe-uro

Usikkerheden om en militær træningsmission i Irak, hvor Danmark senere i år skal overtage ledelsen i regi af Nato, er foreløbig drevet over.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, bekræfter på et pressemøde, at man har fået en bekræftende invitation fra Irak, efter at bombeangreb i januar skabte tvivl om alle udenlandske træningsmissioner i landet.

Irak 'har bekræftet deres ønske om, at Nato fortsætter træning, rådgivning og kapacitetsopbygning i forhold til Iraks væbnede styrker', siger Stoltenberg i Bruxelles.

Bekræftelsen fra Irak er afgørende for Nato og for Danmark, understreger forsvarsminister Trine Bramsen (S).

- Dette er et meget stort gennembrud. For det betyder, at det frie spil, som terroristerne har haft igennem disse uger, hvor der har været en tilspidset situation, den bliver nu brudt, og det er det væsentlige, siger hun.

Kort efter nytår satte Nato sin træningsmission, som Danmark senere i år skal overtage ledelsen af, på pause. Det skete efter amerikanske bombeangreb på blandt andre en iransk general nær hovedstaden Bagdad.

Danske soldater, som længe har stået for træning af irakiske soldater, men ikke i Nato-regi, har også sat træningsarbejdet på pause.