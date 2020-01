Iran bekræfter: To missiler skød fly ned

Iranske myndigheder bekræfter oplysninger om, at fly blev ramt af to missiler, inden det styrtede ned

Iran har bekræftet, at det ikke bare var ét men to missiler, der 8. januar ramte det ukrainske passagerfly, der styrtede ned uden for Teheran.

Det skriver AFP.

Landet har tidligere erkendt, at de ved en fejl skød passagerflyet ned, fordi de troede det var et amerikansk fly, der var på vej til at angribe.

Siden bragte amerikanske medier en video, som tilsyneladende viste, at to missiler ramte flyet, og den oplysning har Iran altså nu bekræftet.

Ulykken kom i kølvandet på, at Iran havde angrebet to amerikanske baser i Irak, hvorfor det iranske forsvar var forberedt på et modsvar. Men amerikanerne svarede aldrig igen, hvorfor det altså i stedet gik ud over uskyldige i passagerflyet, der var på vej fra Teheran til Kiev.

Iran oplyser, at de selv vil undersøge de to sorte bokse fra det nedskudte passagerfly. Ifølge Reuters har de anmodet USA og Frankrig om hjælp til at downloade data fra boksene.

11 ukrainere omkom i forbindelse med flystyrtet. Her bærer soldater kister i lufthavnen ved Kiev i forbindelse med en ceremoni til ære for de dræbte. Foto: Presidential Press Service/Handout via Reuters/Ritzau Scanpix

Om bord på flyet var omkring 80 iranere, 57 canadiere samt flere ukrainere, svenskere, afghanere, tyskere og briter. Alle 176 mennesker om bord omkom.

Umiddelbart efter styrtet mente Iran, at der var en teknisk fejl på flyet, som førte til, at det styrtede. Imidlertid mente blandt andet USA og Canada, at det skyldtes et missil, og i sidste ende valgte Iran også at indrømme, at det var det, der var sket.