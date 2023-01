Iran henretter to mænd efter landsdækkende demonstrationer

Iran har tidligt lørdag hængt to mænd for angiveligt at have slået en betjent ihjel under de landsdækkende demonstrationer i landet.

Det oplyser landets retsvæsen.

- Mohammad Mahdi Karami og Seyyed Mohammad Hosseini, hovedgerningsmændene bag den forbrydelse, som førte til Ruhollah Ajamians martyrdød, blev hængt denne morgen, oplyser retsvæsnets nyhedsbureau, Mizan Online.

Mændene blev fundet skyldige i at have dræbt en betjent, der arbejdede inden for sikkerhedsvæsenet.

Tre andre er blevet dømt til døden i samme sag, mens 11 andre er blevet idømt fængsel for deres rolle i betjentens død midt i de omfattende demonstrationer.

De landsdækkende protester blev udløst af den unge kvinde Mahsa Aminis død i politiets varetægt i september. To 23-årige mænd er allerede blevet henrettet som følge af protesterne.

I sidste uge oplyste menneskerettighedsgruppen Iran Human Rights (IHR), at mindst 100 demonstranter risikerer at blive henrettet efter at være blevet dømt til døden eller anklaget for forbrydelser, der kan straffes med døden.

Iran beskyldes af IHR for at bruge dødsstraf som en intimiderende taktik i et forsøg på at dæmpe protesterne.

De første henrettelser udløste et internationalt ramaskrig, og rettighedsgrupper opfordrer til at øge presset på Iran i et forsøg på at forhindre flere henrettelser.