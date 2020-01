Iran inviterer Boeing til at efterforske flystyrt

USA, Ukraine, Storbritannien og Canada arbejder ud fra en formodning om, at flyet ved en fejl blev skudt ned af et iransk missil

Iranske myndigheder har skiftet mening og inviterer nu alligevel flyproducenten Boeing til at være en del af efterforskningen af et flystyrt nær Teheran onsdag.

Det oplyser det iranske nyhedsbureau IRNA ifølge nyhedsbureauet AP.

Talsmand for det iranske udenrigsministerium Abbas Mousavi udtaler til IRNA, at Iran 'har inviteret både Ukraine og Boing til at deltage i efterforskningen'.

I alt 176 mennesker mistede livet, da flyet fra Ukraine International Airlines natten til onsdag styrtede ned tidligt onsdag. Passagererne om bord på flyet var primært statsborgere i Iran, Canada og Sverige.

Medier: Video viser fly blive skudt ned

I første omgang meddelte Iran, at flyets sorte bokse var fundet, men at hverken de amerikanske myndigheder eller Boeing måtte få adgang til at undersøge dem.

USA, Ukraine, Storbritannien og Canada arbejder ud fra en formodning om, at flyet ved en fejl blev skudt ned af et iransk missil. Det skyldes efterretninger fra flere lande, meddeler de.

Canadas premierminister: Ukrainsk fly blev skudt ned

Canadas premierminister, Justin Trudeau, sagde under et pressemøde torsdag aften, at der kan være tale om, at Iran ved en fejl har skudt flyet ned.

Også den britiske premierminister, Boris Johnson, sagde torsdag, at alt tyder på, at det var et iransk missil, der ramte passagerflyet.

Lektor: Iransk skyld i flystyrt forværrer ikke USA-konflikt

Iran afviser anklagerne. Det siger en talsmand for den iranske regering.

- Alle disse meldinger er psykologisk krigsførelse mod Teheran, udtaler talsmand Ali Rabiei ifølge nyhedsbureauet Reuters.