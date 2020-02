Iran: Man kan ikke udelukke yderligere hævn for Soleimani

Iran kan ikke udelukke, at der vil komme yderligere gengældelsesangreb mod USA efter drabet på den iranske general Qassem Soleimani.

Det siger Irans udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, lørdag på den internationale sikkerhedskonference i München.

Han understreger, at Irans officielle gengældelse er afsluttet og tilføjer, at hans land ikke er hævngerrigt.

Men det er muligt, at dele af befolkningen i Irak vil hævne sig på USA, mener Zarif.

I store dele af Mellemøsten findes et netværk af militser med bånd til Iran.

USA's drab på Soleimani skete på irakisk jord og vakte stor vrede i regionen - også i Irak. Ifølge Zarif har det fået irakerne til at vende sig mod USA.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, gav ordre til at gennemføre droneangrebet, der dræbte den højtstående general 3. januar. Soleimani var chef for Irans magtfulde al-Quds elitestyrke.

Ifølge Irans udenrigsminister har Trump formentlig lyttet til dårlige råd fra sin tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton. Bolton er kendt for sin hårde kurs og en strategi, der handler om at lægge maksimalt pres på Iran.

- Nu hvor John Bolton er væk, er der desværre andre der forsøger at efterligne John Bolton og har lovet præsidenten, at drab på Soleimani vil få folk til at danse i gaderne i Teheran og Bagdad, siger Zarif.

Det var tilsyneladende en henvisning til et tweet, som USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, skrev efter drabet på den iranske general.

Også den irakiske militsleder Abu Mahdi al-Muhandis blev dræbt sammen med Soleimani.

Iran gengældte drabet i dagene efter i form af to angreb mod militærbaser i Irak, der anvendes af amerikanske soldater.

Siden drabet på Soleimani og den irakiske militsleder har stemningen været anspændt i Iran og Irak.