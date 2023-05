Iran: To mænd hængt for blasfemi

Iran har har allerede henrettet mindst 203 indsatte i år, og de to seneste blev dømt til døden for blasfemi

To iranske mænd blev tilbage i marts 2020 anholdt og siden sigtet for at have 'promoveret ateisme' og 'fornærmet profeten Muhammad'.

Siden blev de dømt til døden, og nu er de blevet hængt.

Anklagerne mod de to mænd kom - ifølge USA's kommission for international religionsfrihed - efter de havde deltaget i en Telegram-gruppe, der blev kaldt 'Kritik af overtro og religion', skriver AP.

Begge mænd, Yousef Mehrad og Sadrollah Fazeli Zare, blev henrettet i Irans Arak-fængsel efter at have tilbragt måneder i isolation uden kontakt til deres familier.

203 henrettelser

Iran er et af de lande, der oftest benytter sig af dødsstraffen, og i år har de allerede henrettet mindst 203 personer, ifølge Iran Human Rights.

Det er dog sjældent, at henrettelser for blasfemi gennemføres, da straffen oftest nedsættes for den slags forbrydelser.

Mahmood Amiry-Moghaddam, der er formand for Iran Human Rights, mener, at henrettelserne af de to mænd viser den 'middelalder-natur', der hersker i teokratiet.

- Det internationale samfund må med sin reaktion vise, at henrettelser for at udtrykke en holdning ikke accepteres, siger han.

Syv lande

Ifølge Iran Human Rights henrettede Iran mindst 582 personer sidste år - hvilket er en voldsom stigning fra mindst 333 i 2021.

Amnesty Internationals seneste rapport om henrettelser placerer Iran på andenpladsen over de lande, der henretter flest personer - kun overgået af Kina.

Iran er et af få lande, hvor blasfemi straffes med døden. Ifølge organisationen End Blasphemy Laws er det kun Nigeria, Pakistan, Afghanistan, Somalia, Mauretanien og Saudi-Arabien, der har lignende lovgivning.