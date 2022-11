Irans øverste leder roser omstridt milits

Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, roser lørdag den paramilitære Basij-milits, som er knyttet til landets Revolutionsgarde.

Khamenei siger i en tv-transmitteret tale, at medlemmer af militsen 'ofrede' deres liv, da de blev sat ind mod nye uroligheder.

Siden den 22-årige kvinde Mahsa Aminis død i det iranske moralpolitis varetægt i midten af september har Iran været præget af en folkelig opstand mod regimet.

Basij-militsen har været sat ind som spydspids i statens reaktion mod de omfattende protester, som har spredt sig over hele landet.

Myndighederne hævder, at Irans udenlandske fjender og deres agenter styrer og opildner de fortsatte uroligheder i Teheran og mange andre byer i landet.

Det aktivistiske nyhedsbureau Hrana rapporterer fredag, at 448 aktivister er blevet dræbt. Blandt dem 63 børn.

Ifølge nyhedsbureauet er også 57 medlemmer af sikkerhedsstyrkerne blevet dræbt.

Hrana anslår, at 18.170 personer er blevet anholdt.

Mahsa Amini blev anholdt for ikke at være ordentligt tildækket i henhold til lovene for påklædning.

Præstestyret i Iran benægter, at hun blev mishandlet af moralpolitiet og siger, at den iransk-kurdiske kvinde døde af naturlige årsager i detentionen.

Opstanden er en af de mest omfattende protester, siden præstestyret kom til magten i 1979.

EU har indført sanktioner, som også kommer til at ramme dele af den paramilitære Revolutionsgarde. Helt specifikt er det ledere af Basij-militsen, der rammes.

Mahsa Amini tilhørte Irans kurdiske mindretal. Særligt i de kurdiske områder i det vestlige og nordvestlige Iran har protesterne været omfattende.

Ved et møde i FN's Menneskerettighedsråd i Genève torsdag blev der ved et hastemøde vedtaget en resolution, der indebærer, at der skal nedsættes et internationalt udvalg, som skal udforske alle menneskerettighedskrænkelser knyttet til de iranske sikkerhedsstyrkernes håndtering af de igangværende protester.

Amnesty International beskriver vedtagelsen af resolutionen som historisk.