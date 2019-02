IS-højborg færdig - 'levende skjolde' evakueres

Byen Baghouz i det østlige Syrien er den sidste lomme af land, som Islamisk Stat (IS) har kontrol over i landet. Forud for indtagelsen af området evakuerer de kurdisk ledede SDF-styrker nu civile i byen.

Det fortæller Mustafa Bali, talsmand fra SDF, onsdag til nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Reuters har journalister set en konvoj af lastbiler fyldt med civile syrere forlade byen Baghouz i det østlige Syrien.

Der er ifølge AP tale om mindst ti lastbiler med mænd, kvinder og børn, som forlader området via en såkaldt humanitær korridor i området.

Kvinder sidder med deres ejendele tæt på Baghouz. Foto: Reuters

Der er tale om en demilitariseret rute i en konfliktzone, hvor man tillader nødhjælp eller - som nu - transport af fordrevne civile.

Tirsdag aften indledte den USA-ledede koalition luftbombardementer i udkanten af Baghouz for at presse de sidste IS-krigere i området, skriver AP.

AP rapporterer, at man mener, at 300 IS-krigere fortsat forskanser sig i byen.

IS-krigerne har indtil nu aktivt brugt de civile syrere i byen som levende skjold for at afholde SDF og de vestlige koalitionsstyrker fra at angribe byen.

Det har sløvet SDF og koalitionsstyrkernes jagt på at eliminere IS' kontrol i området skriver Reuters.

