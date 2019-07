IS-ofre fundet i massegrav

200 lig, hvoraf flere menes at være henrettet af Islamisk Stat, er fundet i en massegrav tæt ved den syriske by Raqqa.

Det oplyser lederen af en lokal redningstjeneste og Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der følger situationen i landet.

Blandt de mange lig var også fem midaldrende mænd i orange dragter af den type, som Islamisk Stat klædte sin gidsler i.

- De havde håndjern på og var skudt i hovedet, oplyser Yasser al-Khamees, der er leder af en lokal redningstjeneste.

Flere af ofrene bærer umiddelbart præg af at være blevet henrettet af Islamisk Stat, der havde Raqqa som hovedby i sit selvudråbte kalifat, siger både han og observatoriet.

Massegraven indeholder også ligene af tre kvinder, som formodes at være blevet stenet ihjel, oplyser Khamees.

- Deres kranier havde alvorlige brud og viste tegn på stening, siger han.

Redningsmandskabet opdagede massegraven for omkring en måned siden og har siden været i gang med udgravningen syd for Raqqa.

Det er muligt, at der ligger op mod 800 mennesker begravet på stedet, siger Khamees.

Ofrene menes at være blevet dræbt for mere end to år siden. De er endnu ikke identificeret.

Tusindvis af syrere og en del udlændinge, som blev holdt fanget af Islamisk Stat, er stadig meldt savnet. Fundet af de mange lig i massegraven og den efterfølgende identificering kan være med til at kaste lys over deres skæbner.

Islamisk Stat tog kontrol med Raqqa i begyndelsen af 2014 og gjorde byen til "hovedstad" i bevægelsens kalifat, der bredte sig ud over store dele af Syrien og Irak.

Styrker med opbakning fra USA nedkæmpede de militante islamister i Raqqa i oktober 2017.

Siden da er der fundet tusindvis af døde begravet rundt om byen.

Den største gravplads blev fundet i februar, hvor man fandt en massegrav, som menes at indeholde 3500 lig.