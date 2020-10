Islamisk Stat tager skylden for bombe i Kabul med 18 døde

Islamisk Stat (IS) tager i en erklæring skylden for en selvmordsbombe i Afghanistans hovedstad, Kabul, der har kostet mindst 18 livet.

Men IS bakker det ikke op med beviser på at have udløst bomben ved et skolecenter i Kabul, skriver Reuters.

Dødstallet er i løbet af dagen steget. Det samme er antallet af sårede, der ifølge myndigheder er opgjort til mindst 57.

Den afghanske regering gav tidligere på dagen Taliban skylden.

- En selvmordsbomber ønskede at trænge ind i skolecenteret, siger en talsmand for indenrigsministeriet.

- Han blev genkendt af centerets vagter. Herefter detonerede han sine sprængstoffer i en lille sidegade, føjer han til.

En talsmand for Taliban nægtede tidligere lørdag over for Reuters, at den islamistiske organisation stod bag bomben.

Angrebet skete efter flere uger med stigende vold i Afghanistan. Og desuden samtidig med, at regeringen og Taliban har indledt historiske forhandlinger om fred i Qatar.

USA's udsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad, har advaret om, at fredsprocessen er truet.

Amnesty International sagde fredag, at mindst 50 mennesker er dræbt i landet den seneste uge. Organisationen kritiserer krigens parter for ikke at beskytte de civile.

Afghanistans hær kritiseres også, efter at 11 børn blev dræbt ved et luftangreb onsdag. Her blev en moské i den nordøstlige provins Takhar bombet. Myndighederne hævder, at de dræbte var militsfolk fra Taliban.

IS er tidligere mistænkt for at stå bag blodige angreb mod civile, politiet og militæret i Afghanistan

Præsident Donald Trump har gjort det til et af sine løfter i sin valgkamp, at alle USA's soldater i Afghanistan skal hentes hjem.