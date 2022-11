Islamisk Stats leder meldes dræbt

I Kairo meddeler den militante gruppe Islamisk Stat onsdag, at gruppens leder Abu al-Hassan al-Hashimi al-Quraishi er blevet dræbt.

En talsmand for gruppen gav meddelelsen i en båndoptagelse lagt ud på det sociale medie Telegram.

Islamisk Stat meddeler samtidig, at man som afløser har valgt Abu al-Husayn al-Husayni al-Qurashi.

En talsmand for den jihadistiske gruppe siger ifølge AFP, at Hashimi, der var iraker, blev dræbt i kamp med 'fjender af Gud'.

Der var ingen yderligere detaljer om tidspunktet for hans død eller omstændighederne omkring den. Det skriver AFP.

Hashimi blev i marts udpeget som den tredje leder siden IS blev grundlagt.

Det skete efter, at den ekstremistiske gruppes tidligere leder Abu Ibrahim al-Quarashi sprængte sig selv i luften i februar for at undgå at blive taget til fange af amerikanske soldater.

Hans forgænger, Abu Bakr al-Baghdadi, som var leder, da IS stod stærkest med det selverklærede 'kalifat' i 2015, blev dræbt i Idlib-provinsen i Syrien i oktober 2019.

Det tilbageværende IS-netværk er gået under jorden i Syrien, efter at gruppen i marts 2019 mistede de sidste rester at det territorium, som det tidligere kontrollerede.

Gruppen udfører stadig angreb i både Syrien og Irak og har taget skylden for andre angreb i andre lande.

I Washington hilser Det Hvide Hus meddelelsen om Hashimis død velkommen.

- Vi er ved at få afdækket, hvad der er sket, siger John Kirby, som er talsmand for det nationale sikkerhedsråd i USA.

- Vi byder nyheden om, at endnu en leder af IS ikke længere er på Jordens overflade velkommen, siger han.