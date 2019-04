Islamisk Stats leder viser sig for første gang i fem år

Islamisk Stats øverste leder, Abu Bakr al-Baghdadi, viser sig angiveligt for første gang i fem år i en propagandavideo for den militante bevægelse.

Det er uklart, om den 18 minutter lange video er ægte, og hvornår den er optaget. Men i videoen omtaler den person, der formodes at være Baghdadi, nylige begivenheder.

Han nævner bombeangrebene i Sri Lanka i påsken, hvor over 250 mennesker blev dræbt, og betegner det som hævn for Islamisk Stats dræbte krigere i den syriske by Baghouz.

- Jeres brødre i Sri Lanka har helet monoteisternes (Islamisk Stat-krigernes, red.) hjerter med deres selvmordsbomber, som rystede korsfarernes (de kristnes, red.) senge under deres påske for at hævne jeres brødre i Baghouz, siger den formodede IS-leder.

- Det er en del af den hævn, der venter korsfarerne, tilføjer han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Manden, der formodes at være Baghdadi, har et stort busket skæg, der er halvt gråt og halvt rødt. Bag ham er et maskingevær lænet op ad væggen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Abu Bakr al-Baghdadi i juli 2014. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Slaget om Baghouz sluttede i marts. Det var den sidste by i Syrien, som Islamisk Stat havde kontrol med.

- Kampen om Baghouz er slut, siger manden, der sidder i skrædderstilling på en pude sammen med tre mænd, hvis ansigter er sløret i videoen.

Udmattelseskamp

I videoen siger Baghdadi, at Islamisk Stat har udført i alt 92 operationer i otte lande "som hævn for deres brødre i Sham", som er en anden betegnelse for Syrien.

Han siger også, at gruppen vil hævne de militante IS-medlemmer, der er blevet dræbt og fængslet, og at Islamisk Stats kamp i dag er en 'udmattelseskamp'. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Der er en alvorlig fare ikke kun ved det faktum, at Baghdadi, der er IS' såkaldte kalif, stadig er i live, mener Rita Katz, direktør i den amerikanske gruppe Site Intelligence, der overvåger islamistiske grupper på nettet.

- Men også at han er i stand til at dukke op igen over for sine tilhængere og bekræfte gruppens os-mod-dem budskab efter al den fremgang, der er sket over for gruppen, skriver hun på Twitter.

Spekulationer om død

Islamisk Stat blev i marts erklæret endeligt nedkæmpet af den kurdiskledede Syriens Demokratiske Styrker (SDF).

Abu Bakr al-Baghdadi har kun vist sig offentligt en enkelt gang. Det var i den irakiske by Mosul i 2014, da han udråbte Islamisk Stats kalifat fra prædikestolen i al-Nuri moskéen i byen.

Der har i de seneste år været spekulationer om, hvorvidt han stadig er i live.

Islamisk Stat er blevet fordrevet fra Irak og Syrien, hvor gruppen tidligere kontrollerede store områder.

Den video, der er dukket op mandag, er blevet offentliggjort af al-Furqan netværket, der er en af Islamisk Stats kommunikationskanaler på den krypterede beskedtjeneste Telegram.