Islamist anholdt i Spanien

En mand er blevet anholdt i Spanien for at sprede terrorpropaganda.

Det oplyser Europol i en pressemeddelelse.

Manden blev anholdt tirsdag i Altea i det sydlige Spanien tæt på Alicante.

Han er marokkansk statsborger, og han er mistænkt for at sprede terrorpropaganda online. Desuden er han mistænkt for at forsøge at rekruttere folk til Islamisk Stat.

Når han havde fået folk i nettet, forsøgte han at gemme sig via besked-apps, hvorigennem han sendte dem mere propaganda.

De spanske myndigheder har samarbejdet med Interpol om at få fanget manden.