Israel angriber Gaza efter første missilangreb i månedsvis

Israel har natten til tirsdag dansk tid ramt mål i Gaza med luftangreb for første gang i månedsvis.

Ifølge Israels militær er det sket som reaktion på, at der mandag aften lokal tid blev affyret et missil mod det sydlige Israel fra den palæstinensiske enklave.

- Et missil blev affyret fra Gazastriben ind i israelsk territorium. Missilet blev opsnappet af luftforsvarssystemet Iron Dome, sagde Israels militær i en udtalelse sent mandag aften.

Natten til tirsdag oplyser landets luftvåben så, at det som gengæld har angrebet en våbenfabrik ejet af den islamistiske gruppe Hamas som gengæld.

Hamas, der sidder på magten i Gaza, påstår, at det har brugt sit 'luftforsvar' til at modsætte sig angrebene.

Ifølge vidner og sikkerhedskilder i Gaza er det ikke umiddelbart nogen meldinger om døde eller tilskadekomne.

Ingen grupperinger i Gaza har endnu taget ansvar for raketangrebet mandag aften, der er det første af sin slags siden januar.

Det kommer, efter at der i weekenden har været flere voldsomme sammenstød mellem unge palæstinensere og israelsk politi på Tempelbjerget i Jerusalem.

Fredag blev over 150 personer såret og endnu flere anholdt. Søndag fortsatte urolighederne.

Tempelbjerget er et af de helligste steder for muslimer. Her ligger de to moskéer al-Aqsa og Klippemoskeen. Al-Aqsa regnes som et af islams allerhelligste steder.

Men den omstridte høj er også hellig for jøder. Her lå der indtil år 70 jødernes store tempel. Det blev styrtet i grus af romerne og førte til den mange århundreder lange jødiske flugt.

I maj sidste år blev over 300 mennesker såret ved sammenstød mellem israelsk politi og palæstinensiske demonstranter uden for al-Aqsa-moskéen.

De lignende uroligheder førte den gang til en 11 dage lang konflikt mellem Israel og Palæstina.