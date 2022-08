Israel angriber Gaza og dræber leder for jihadister

Israel har fredag angrebet mål i Gaza, der er rettet mod militante islamister, oplyser den israelske hær.

Mindst fire personer er dræbt, heriblandt et fireårigt barn, og 44 er såret, oplyser de palæstinensiske myndigheder i enklaven.

Israels hær skønner, at 15 personer er dræbt, og mere er i vente.

- Vi har ikke afsluttet det endnu, siger en talsmand for hæren. Han føjer til, at der er tale om 'forebyggende angreb'.

Militante jihadister bekræfter, at deres leder er blandt de dræbte.

- Islamisk Jihads bevægelse i Palæstina og dets militære gren Al-Quds-Brigaden er i sorg over, at den store jihadistiske kommandant Tayseer al-Jabari 'Abu Mahmud' er dræbt ved et zionistisk snigmord i Gaza City, hedder det i en erklæring

Angrebet kommer oven på flere dages spændinger, efter Israel har anholdt en prominent islamistisk leder på Vestbredden.

- IDF (Israels hær) er lige nu ved at ramme mål i Gazastriben. Der er blevet erklæret en særlig situation på den israelske hjemmefront, hedder det i en erklæring ifølge Reuters.

Der er erklæret nødretstilstand i den palæstinensiske enklave.

På tv-billeder kan man se sort røg stige fra taget af en bygning i det meget befolkningstætte Gaza.

Der bor over to millioner mennesker på et område, der er lidt større end Langeland.

Angrebet kommer, efter Israel har anholdt Bassam al-Saadi i byen Jenin på Vestbredden tidligere på ugen. Han er leder af Islamisk Jihad i Palæstina.

Israel har samtidig lukket alle grænseovergange til Gaza og veje i nærheden. Man er bekymret for, at militante grupper i Gaza vil gøre gengæld.