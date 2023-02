Israel angriber underjordisk raketfabrik i Gaza

Adskillige eksplosioner har natten til mandag lydt i Gaza, efter at den israelske hær hævder at have angrebet en underjordisk fabrik, hvor Hamas-bevægelsen har fabrikeret raketter til angreb mod Israel.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, hvis folk er til stede i nærområdet og har hørt eksplosionerne.

Der er umiddelbart ingen meldinger om dræbte i angrebet.

Angrebet sker umiddelbart, efter at Israel måtte skyde en raket ned, som landet hævder, at Hamas har affyret mod Israel.

Ingen palæstinensiske grupperinger har ifølge nyhedsbureauet Reuters påtaget sig ansvaret fra raketten.

Gaza har været under Hamas' kontrol siden 2007, hvor det har udkæmpet slag med Israel lige siden. Hamas bliver som regel angrebet af Israel, når mindre grupperinger fra Gaza angriber Israel.

Palæstinensiske kilder oplyser til Reuters, at der natten til mandag desuden udspillede sig ildkampe mellem Hamas-soldater og israelske soldater ved grænsen ind til Gaza.

Også i begyndelsen af februar hævdede Israel at have angrebet en palæstinensisk våbenfabrik.

Det var 2. februar, hvor Israel udførte et luftangreb mod Gaza, som er et af verdens mest tætbefolkede områder.

Det angreb kom ligeledes som modsvar på en raket med kurs mod Israel, som blev skudt ned af det israelske missilskjold, Jernkuplen.

USA har gentagne gange for nylig opfordret til, at parterne nedtrapper konflikten.

Blinken understregede under et besøg i Mellemøsten desuden USA's støtte til FN's tostatsløsning, der dikterer, at Israel og Palæstina skal være to forskellige stater.