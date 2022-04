Israel dræber tre militante islamister på Vestbredden

Tre medlemmer af islamisk Jihad er lørdag blevet dræbt på den besatte vestbred af israelske styrker, oplyser israelsk politi.

Det sker på et tidspunkt med stigende vold i de besatte områder og Israel.

De tre mænd åbnede ild, da de israelske styrker forsøgte at anholde dem i byen Jenin i den nordlige del af Vestbredden.

De blev dræbt under den skudveksling, som fulgte ifølge israelsk politi.

Fire af soldaterne blev såret under træfningen. Den ene alvorligt.

Det fremgår, at soldaterne ifølge Israel havde uskadeliggjort 'en terrorcelle, der var undervejs med et angreb, og at man fik stoppet deres bil, der var på vej fra Jenin til Tulkarem'.

Islamisk Stat bekræfter de tre dødsfald.

- Vi sørger over vores tre heltemodige krigeres død, lyder det fra den militante bevægelse.

Lørdag starter den muslimske fastemåned, ramadan. I optakten har der været en voldsbølge i Israel og på den besatte vestbred.

Fredag blev en 29-årig palæstinenser skudt og dræbt under sammenstød i byen Hebron på Vestbredden. Han deltog i protester mod jødiske bosættelser ifølge de lokale myndigheder.

Hebron er en by med 200.000 palæstinensere. Men her bor også 1000 jøder, som er under beskyttelse af israelske styrker.

Torsdag blev to palæstinensere dræbt i Jenin, efter der var affyret tre raketter fra byen mod Israel. Samme dag på Vestbredden sårede en palæstinenser med en skruetrækker en civil israeler. Angriberne blev senere skudt og dræbt nær Betlehem.

I Israel dræbte en palæstinenser med et halvautomatisk våben tirsdag aften to jødiske israelere, to ukrainske statsborgere og en israelsk-arabisk betjent i Bnei Barak. Den stærkt-ortodokse by ligger lige syd for Tel Aviv.

I alt er 11 mennesker døde under anti-israelske angreb siden 22. marts.

Vestbredden har siden 1967 været besat af Israel. Siden er en halv million jødiske bosættere rykket ind i det palæstinensiske område. Det skaber dagligt spændinger mellem de to grupper.