Israel kalder missilangreb mod Syrien for gengæld

Israels militær har kort efter midnat onsdag angrebet syriske, militære mål som led i et gengældelsesangreb.

Det oplyser talsmand for det israelske militær Avichay Adraee på Twitter natten til onsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Syriens statslige nyhedsbureau, Sana, oplyste tidligere på natten, at syriske antiluftskyts havde elimineret de fleste israelske missiler, der blev sendt af sted over Syriens hovedstad, Damaskus.

Israel oplyser, at angrebet var gengæld for, at landets missilforsvarssystem tirsdag skød fire syriske missiler ned.

- Vores krigsfly ødelagde mange militære mål, der tilhørte iransk og syrisk militær. Herunder missiler, hovedkvarterer, våbendepoter og militærbaser. Det var som gengæld for gårsdagens missiler fra Syrien mod Israel.

Sana skriver, at tre personer er sårede efter Israels luftangreb.

Israels militær har ifølge eget udsagn udført flere hundrede angreb i Syrien mod iranske styrker for at forhindre, at Iran etablerer en permanent militær tilstedeværelse i landet.

Derudover har Israel angrebet våbenleverancer til militærgruppen i Libanon, Hizbollah.

- Irans position i Syrien er en trussel for Israels sikkerhed, skriver Avichay Adraee.

Angrebene sker efter en større eskalering i konflikten i Gaza.

I sidste uge stod Israel bag et angreb, der dræbte en ledende skikkelse i den palæstinensiske, militærgruppe Islamisk Jihad, der er allieret med Syrien.

Derudover blev en søn til en leder i Islamisk Jihad dræbt i et andet angreb, som Israel endnu ikke har taget ansvaret for, skriver nyhedsbureauet AFP.

