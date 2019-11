Israel svarer igen med kampfly

Israelske kampfly har udført en række angreb ind over Gaza som svar på en række raketangreb tirsdag

Det skriver det israelske militær på Twitter.

'Når terrorister affyrer raketter fra Gaza mod Israel, rammer de civile. Det, som israelske kampfly skal til at gøre, vil ikke gøre det', skriver de.

Missiler rammer motorvej i Tel Aviv, Israel. Video: Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge militæret selv har de ramt en træningslejr og en våbenfabrik, som tilhører gruppen Islamisk Jihad, skriver DR. Gazas sundhedsministerium beretter, at i hvert fald en 25-årig palæstinenser er blevet dræbt som følge af de israelske angreb.

Danmarks udenrigsministerie har tweetet en advarsel til danskere i Israel.

'Israel ramt af raketangreb fra Gaza tidligt den 12. november. Det sydlige og centrale Israel ramt, inklusiv Tel Aviv. Følg myndighedernes anvisninger og søg sikkerhedsrum ved luftalarm. Efter sirenen, bliv i sikkerhedsrummet i ti minutter', skriver de.

150 raketter

Kampflyene er blevet sendt afsted, efter at der ifølge Israel er blevet affyret 150 raketter indover israelsk territorie. Det skete til gengæld som et svar på, at Israel har dræbt lederen af gruppen Islamisk Jihad Baha Abu Al-Atta natten til tirsdag.

Ifølge det israelske udenrigsministerium er over 40 personer blevet skadet som følge af raketangrebene fra Gaza-striben tirsdag.

Til Jerusalem Post siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, at han ikke vil finde sig i angreb.

- Enhver, der tror, at de kan ramme vores civile og slippe afsted med det, tager fejl. Hvis du rammer os, så rammer vi dig, siger han.

Islamisk Jihad har udtalt, at de ser drabet på deres leder som en direkte krigserklæring.