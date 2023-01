Israel udfører angreb i Gaza som modsvar på raketangreb

Den israelske hær oplyser, at den har udført et missilangreb i Gaza som modsvar på et raketangreb.

Det skriver nyhedsbureauet AFP natten til fredag dansk tid.

- Den israelske forsvarsstyrke angriber lige nu i Gazastriben, lyder det i en udtalelse fra den israelske hær.

Kilder i den islamistiske Hamas-bevægelse, der styrer Gaza, oplyser til AFP, at 15 angreb har ramt militære mål. Der er ingen meldinger om sårede.

Den israelske hær oplyser, at to raketter blev affyret fra Gaza omkring midnat lokal tid. Kort tid efter affyrede Israel missilangreb som modsvar. Herefter blev der affyret yderligere tre raketter fra Gaza.

Det fleste af raketterne fra Gaza blev afværget af det israelske luftforsvarssystem. En raket landede på et åbent areal, mens en anden faldt ned i Gaza.

Ingen gruppering har taget ansvar for raketterne, der er blevet affyret fra Gaza.

Angrebene sker, mens spændingerne mellem parterne stiger.

Torsdag trængte israelske styrker ind i byen Jenin på den besatte vestbred og dræbte ni personer. Det oplyste palæstinensiske embedsmænd.

Den israelske hær udtaler, at den har været i flere skudvekslinger med militante islamister under en operation for at bekæmpe terror.

USA har tidligere natten til fredag opfordret til en nedtrapning af situationen.

- Vi understreger det presserende behov for en deeskalering af situationen, at undgå yderligere tab af civile liv og samarbejde for at forbedre sikkerhedssituationen på Vestbredden, lyder det ifølge Reuters i en udtalelse fra Ned Price, som er talsperson for det amerikanske udenrigsministerium.

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, rejser i næste uge til Mellemøsten for at drøfte situationen.