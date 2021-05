Israel vil fortsætte offensiv i Gaza

Israel vil fortsætte med sin offensiv i Gaza, så længe det er nødvendigt.

Det siger landets premierminister, Benjamin Netanyahu, i en tale på tv lørdag aften dansk tid.

I talen giver han også den militante bevægelse Hamas, som styrer Gaza, skylden for den optrappede konflikt.

- Den part, der bærer skylden for denne konfrontation, er ikke os. Det er dem, der angriber os. Vi er stadig midt i denne operation, og det er stadig ikke ovre. Og denne operation vil fortsætte så længe som nødvendigt.

- Modsat Hamas, som bevidst forsøger at skade civile og gemme sig bag civile, gør vi alt for at undgå eller mindske skader mod civile og ramme terroristerne direkte i stedet, siger Netanyahu.

I løbet af lørdag sendte israelske styrker missiler mod Gaza, mod en tæt befolket flygtningelejr i Gaza, hvor mindst 10 personer. Senere lørdag blev også en bygning i Gaza med flere internationale medier ramt af et missilangreb.

Israelske angreb har ifølge palæstinensiske sundhedsmyndigheder siden mandag dræbt 139 personer, herunder 39 børn, og såret mere end 1000 mennesker i Gaza.

Israels angreb mod Gaza begyndte mandag som svar på Hamas' og andre palæstinensiske militante gruppers angreb på Jerusalem med raketter.

Lørdag aften har den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, fortalt USA's præsident, Joe Biden, at man 'gør alt' for at undgå at såre personer, som ikke er involveret i landets kampe mod Hamas og andre grupper i Gaza.