Israelere og palæstinensere mødes efter voldsbølge

Repræsentanter for Israel og Det Palæstinensiske Selvstyre er søndag mødt op til forhandlinger om den anspændte situation i de palæstinensiske områder, som Israel holder besat.

Mødet finder sted i den jordanske havneby Aqaba. Det oplyser en embedsmand i det jordanske kongedømme.

Det er første gang i mange år, at sikkerhedsfolk for de to parter mødes.

Med ved mødet er repræsentanter for Egypten og Jordan samt den amerikanske præsident Joe Bidens rådgiver for Mellemøsten, Brett McGurk.

Mødet holdes bag lukkede døre.

Det sker efter de værste uroligheder i mange år på den besatte vestbred.

Mindst 62 palæstinensere, heriblandt bevæbnede islamistiske militsfolk og civile, er blevet dræbt i år, ifølge den palæstinensiske regering.

Den israelske regering opgør antallet af døde israelere til 10 samt en ukrainsk turist.

Adskillige fremtrædende palæstinensiske organisationer som Fatah, Hamas og Islamisk Jihad har opfordret Det Palæstinensiske Selvstyre til at holde sig væk fra mødet i Aqaba.

- Det er en kniv i ryggen på det palæstinensiske folk, lyder det fra Hamas.

Men selvstyret er mødt op med en delegation, som ifølge den selv vil kræve, at Israel opgiver besættelsen af Vestbredden og tillader en fredsproces. Det skal sikre en tostatsløsning. Med Østjerusalem som palæstinensernes hovedstad.

Det har dog lange udsigter.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har fået samlet den mest højreorienterede regering i Israels historie. Den tæller flere partier med stærke rødder blandt jødiske bosættere på Vestbredden.

Flere herfra ønsker at indlemme Vestbredden i Israel.

Der er op mod en halv million bosættere på den besatte vestbred. De kan stemme ved israelske valg. Det kan palæstinensere i samme område ikke.

Det har fået internationale organisationer til at beskylde Israel for at være i gang med at indføre forhold, der tåler sammenligning med den måde, som det tidligere hvide styre i Sydafrika behandlede sorte. En politik, der blev kendt som apartheid.