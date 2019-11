Israelske styrker dræber militskommandør i hans hjem i Gaza

Israelske styrker har dræbt en feltkommandør for den militante palæstinensiske milits Islamic Jihad i et angreb på hans hjem i Gazastriben natten til tirsdag.

Det oplyser embedsmænd fra begge sider.

Mindst en anden person, en kvinde, er også blevet dræbt i angrebet i distriktet Shejaia.

To andre personer er kvæstede.

Det oplyser sundhedsmyndigheder i området.

I en erklæring oplyser det israelske militær, at premierminister Benjamin Netanyahu havde godkendt operationen mod feltkommandør Baha Abu Al-Atta.

Netanyahu beskylder kommandøren for at stå bag en række angreb på tværs af grænsen for nylig med raketter, droner og snigskytter.

I erklæring fra Islamic Jihad bekræfter militsen, at Baha Abu Al-Atta er død. I samme erklæring truer Islamic Jihad med at gøre gengæld mod Israel.

Islamic Jihad er en iranskstøttet milits, som israelske medier beskylder for at stå bag nylige angreb på tværs af grænsen.