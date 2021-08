Italien evakuerer 400 lokale og turister fra naturbrande

Italienske nødhjælpsarbejdere har givet hundredvis af lokale beboere og turister ordre om at forlade deres boliger, da naturbrande nærmer sig Campomarino på adriaterhavskysten søndag aften.

Myndigheder har evakueret flere end 400 personer fra deres hjem, hoteller og campingpladser i kystområdet. Det oplyser brandvæsenet.

En video, som redningstjenesten har delt på sociale medier, viser flammer, der nærmer sig en café, og tykke røgskyer, der driver gennem gaderne.

Billeder viser samtidig, hvordan flammer fortærer folks hjem.

Et brandslukningsfly og en helikopter er blevet indsat for at hjælpe brandmændene, som kæmper for at slukke flammerne på jorden.

Ifølge det lokale brandvæsen er der indtil videre ikke meldt om nogen omkomne.

Et luftfoto viser en brand i udkanten af den sicilianske by Catania. Foto: Vigili Del Fuoco/Reuters

Ødelæggende skovbrande har hærget i dagevis i det sydlige Italien og på de store øer Sicilien og Sardinien.

Varme, tørke og vind får flammerne til at sprede sig som en steppebrand. Der er mistanke om, at flere af brandene er påsat.

Samtidig forbereder Italien sig på en hedebølge i de kommende dage. Den kan øge faren for endnu flere naturbrande.

- De temperaturer, der venter os i de kommende dage, kræver den allerstørste opmærksomhed, siger chef for civilberedskabet Fabrizio Curcio søndag.

Han tilføjer, at det er altafgørende at undgå enhver adfærd, der kan forårsage brande, ligesom at det er essentielt at indrapportere brande i tide, også selv om de er små.

Han beskriver slukningsarbejdet i den sydlige del af landet som 'udfordrende og dramatisk'.

På Sicilien og Sardinien kan temperaturerne stige til 45 grader tirsdag og onsdag, oplyser myndighederne.

På fastlandet kæmper brandfolk også mod brande i de sydlige regioner Calabrien og Apulien.