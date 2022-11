Italien leder stadig efter savnede efter jordskred

Italienske redningsenheder leder søndag efter et dusin savnede mennesker på den sydlige ø Ischia efter et jordskred.

Den italienske regering har planlagt et hastemøde om situationen.

Flere biler og mindst et hus blev ramt af ler og murbrokker ved skredet i landsbyen Casamicciola Terme lørdag morgen, oplyser lokale medier og redningstjenester.

Redningsmandskabet har ifølge det italienske nyhedsbureau AGI fundet liget af en 31-årig kvinde. Andre lokale medier skriver, at 13 personer er kommet til skade i forbindelse med jordskreddet.

Den italienske premierminister, Giorgia Meloni, har udtrykt sin sympati på Twitter.

Fra brandvæsenet lyder det, at man frygter at finde flere døde.

- Vi er bange for, at der kan være flere ofre, men indtil videre er det foreløbige tal, at én er død, siger Luca Cari, der er talsperson for brandvæsenet.

Redningsaktionen har været besværliggjort af regn og kraftig vind. Vejrforholdene har også aflyst færgeafgange, der skulle bringe forstærkninger til aktionen.

Indenrigsminister Matteo Piantedosi har tidligere advaret om, at der kan være personer fanget i mudderet. Ifølge ham er der tale om en 'meget alvorlig' situation.

Der har været forvirring omkring dødstallet i forbindelse med hændelsen. En anden minister, nemlig vicepremierminister og minister for infrastruktur Matteo Salvini, oplyste tidligere, at der var otte døde efter jordskreddet.

Det har indenrigsministeren dog korrigeret, fordi tallet ikke var bekræftet.

Myndighederne har meldt ud, at mellem 150 og 200 mennesker er berørt af evakueringen og dermed skal huses midlertidigt uden for deres hjem.