Italiens premierminister Mario Draghi går af i regeringskrise

Den italienske premierminister, Mario Draghi, vil træde tilbage, meddeler regeringen i Rom i en erklæring torsdag aften.

Draghis beslutning kommer, efter at en flere dage lang regeringskrise er eskaleret.

Femstjernebevægelsen, som er med i koalitionsregeringen, meddelte tidligere på dagen, at den ikke ville deltage i en tillidsafstemning i Senatet om Draghis regering.

- Jeg meddeler hermed, at jeg i aften vil indgive min afskedsbegæring til præsidenten, siger Draghi og tilføjer:

- De nødvendige betingelser for at fortsætte med koalitionsregeringen er ikke længere til stede. Den tillidspagt, som regeringen var baseret på, er væk.

Draghi vandt tillidsafstemningen tidligere torsdag i Senatet, som gjaldt en støttepakke til befolkningen på grund af stadigt stigende priser. Men Femstjernebevægelsen var fraværende ved afstemningen.

Det var efter et partimøde onsdag aften, at Femstjernebevægelsen meddelte, at partiet ikke ville dukke op ved afstemningen, fordi det mente, at støttepakken til stigende leveomkostninger og forhøjede energipriser skulle være større.

I Senatet er afstemninger om regeringens udspil også udtryk for tillid til regeringens arbejde og indsats.

- Vælgerne ville ikke kunne have forstået, hvis vi havde handlet på nogen anden måde, siger partiets leder, tidligere premierminister Giuseppe Conte.

Ifølge italienske medier havde Conte talt i telefon med Draghi, som skal have udtalt, at regeringssamarbejdet ville være forbi, hvis Femstjernebevægelsen blev væk fra afstemningen.

Italien har haft mange politiske kriser de seneste år. Den siddende samlingsregering med i alt syv partier blev dannet for godt halvandet år siden.