Jair Bolsonaro vil rejse hjem til Brasilien i marts

Jair Bolsonaro, Brasiliens kontroversielle ekspræsident, som har tilbragt mere en måned i USA efter at have tabt embedet, rejser hjem til Brasilien i marts.

Det fortæller hovedpersonen selv i et interview med den amerikanske avis The Wall Street Journal.

Bolsonaro tabte i efteråret præsidentvalget til den venstreorienterede Luiz Inácio Lula da Silva. Kort inden overleveringen af nøglerne til præsidentboligen rejste han til den amerikanske delstat Florida, hvor han har befundet sig lige siden.

Det er imidlertid ikke gået stille for sig i hjemlandet i mellemtiden.

En enorm folkebevægelse mener ikke, at Lula var den retmæssige vinder af præsidentvalget. Som den tidligere amerikanske præsident Donald Trump har også Bolsonaro kritiseret sit lands valgsystems pålidelighed.

Annonce:

Og som det skete med Donald Trumps tilhængere har utilfredsheden resulteret i, at vrede bolsonaristas, som Bolsonaros tilhængere kalder sig, under demonstrationer stormede Brasiliens lovgivende forsamling, Kongressen.

Bolsonaro fortæller The Wall Street Journal, at han agter at vende tilbage til Brasilien for at lede oppositionen mod Lulas regering.

Han siger desuden, at han vil forsvare sig mod anklager om, at han skulle have opfordret til de voldelige demonstrationer.

Bolsonaro skal efterforskes for stormløb mod Kongressen

En brasiliansk senator, Marcos do Val, sagde i begyndelsen af februar, at en af Bolsonaros tætte allierede, Daniel Silveira, prøvede at overbevise ham om at tilslutte sig en sammensværgelse om at omgøre præsidentvalget sidste år.

Ved mødet bad Silveira senatoren om at prøve at få lederen af den brasilianske valgdomstol til at sige noget inkriminerende i samtale, der blev optaget.

Det skulle efterfølgende bruges til at få lederen, Alexandre de Moraes, anholdt.

Ifølge Marcos do Val sad Bolsonaro i stilhed, mens Silveira forklarede om planerne.