Janices rædselsvækkende tur 84 etager ned

I starten troede britiske Janice Brooks blot, at der var tale om larm fra en byggeplads, da hun befandt sig i World Trade Center 11. september. Men hun fandt hurtigt ud af, at virkeligheden var helt anderledes

Britiske Janice Brooks glemmer aldrig de skrig, hun hørte 11. september 2001.

Det fortæller hun i den Sky News-producerede podcast '9/11 Janice Brooks: Inside The South Tower'.

Den dengang 41-årige kvinde fra Storbritannien var lige flyttet til New York og havde indfundet sig på sit nye kontor i World Trade Center. Pludselig hørte hun en masse larm, men hun troede i første omgang bare, at det var larm fra en byggeplads.

Det var det ikke. Med et ændrede alt sig.

- Jeg blev skubbet til side. Jeg faldt ikke, men røg bare til siden. Så hørte jeg et af de mest afmægtige skrig.

- En kvinde skreg. Et skrig fra et mareridt. Det er et skrig, som jeg stadig kan høre i dag, og hun gik gennem døren med sine øjne fyldt med blod, fortæller Janice Brooks til Sky News.

Janice Brooks måtte kæmpe sig ned fra 84. etage, inden bygningen kollapsede. Det lykkedes heldigvis. Foto: Seth McAllister/Ritzau Scanpix

Desperat kamp

Efterfølgende startede en desperat kamp for at nå de 84 etager ned og ud af bygningen. De vidste fortsat ikke, hvad der præcist var sket, men målet klart for enhver. De skulle ud.

For Janice Brooks lykkedes det, men da de først kom ud fra den brændende skyskraber, mødte en ny rædselsvækkende lyd hende.

- Jeg kunne høre en høj lyd. Senere fandt jeg ud af, at det var lyden mennesker, der var hoppet ud af bygningen og landede på jorden, siger Janice Brooks.

