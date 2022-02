Jens i knæ: - De har bombet min families hus

Jens Olesens svoger og hans kone har været nødsaget til at flygte fra Kharkiv, efter deres lejlighed er blevet bombet af russiske soldater. Jens er dybt rystet

- Jeg kan se frygten i deres øjne, når jeg taler med dem. De er virkelig bange.

Ordene kommer fra Jens Olesen, der bor i Vedbæk. Han følger konflikten i Ukraine tæt, for Jens' svoger og hans kone flygter lige nu fra Ruslands mange missiler og bomber.

Fredag var svogeren og konen hjemme i lejligheden i storbyen Kharkiv, da ét russisk missil ramte ejendommen. Heldigvis kom Jens' familie ikke alvorligt til skade, men den voldsomme episode har sat sine spor.

- De kom ikke fysisk til skade, men psykisk har de det ikke godt. Når jeg taler med dem på video, kan man se, at de er virkelig bange, fortæller Jens Olesen til Ekstra Bladet.

Polen eller Slovakiet?

Russiske soldater er talstærkt til stede i Ukraine, hvor de ikke holder igen med bomber og missiler. Den ukrainske befolkning er skræmt, og derfor er massevis af mennesker lige nu på flugt.

Jens Olesens svoger og hans kone har også forladt Kharkiv efter angrebet i deres lejlighed, og de vil nu prøve lykken i et andet land.

- De befinder sig 400 kilometer væk fra Kharkiv. Planen er, at de vil forsøge at krydse den polske eller slovakiske grænse, men vi må se, hvad der sker. Det er en trist situation.

Frygter skyldfølelse

I Vedbæk forsøger Jens Olesen at hjælpe sin familie i Ukraine så meget som muligt. Men samtidig er Jens påpasselig, for situationen er vanskelig at håndtere.

- Hvad skal jeg sige til dem? Hvis de flygter, ved vi ikke, hvor usikkert det er. Bliver de, er der chancer for endnu et angreb. Jeg er virkelig bange for skyldfølelsen.

- Hvad gør du ellers fra Vedbæk, der kan hjælpe din familie i Ukraine?

- Jeg støtter dem moralsk, sørger for at sende penge, og derudover giver jeg dem alle informationer, som jeg hører fra Danmark, afslutter en bekymret Jens Olesen.

Af sikkerhedsmæssige årsager ønsker Jens Olesen ikke at oplyse sin svoger og hans kones navn, men Ekstra Bladet er bekendt med deres identitet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------