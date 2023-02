Jihadister flygter fra fængsel under jordskælv

Mindst 20 formodede jihadister flygtede fra et syrisk fængsel under et kraftigt jordskælv i Tyrkiet tidligt mandag morgen.

Det oplyser en kilde fra fængslet, som ligger i byen Rajo.

Fangerne så sit snit til et oprør, da det voldsomme jordskælv med en beregnet størrelse på 7,8 satte ind og jævnede bygninger med jorden flere hundrede kilometer fra skælvets epicenter.

20 fanger

Kilden fra Rajo-fængslet fortæller, at i hvert fald 20 fanger er flygtet. De menes at være krigere fra den militante islamistiske bevægelse Islamisk Stat (IS).

- Efter at jordskælvet indtraf, blev Rajo påvirket, og de indsatte indledte et oprør og tog kontrollen over dele af fængslet, siger kilden.

Jordskælvet ramte i det sydlige Tyrkiet og blev efterfulgt af en række voldsomme efterskælv.

Fængslet har også lidt store skader som følge af jordskælvet, siger kilden. Blandt andet mure og døre slår revner.

Fangeoprør

Den britiske ngo Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder oplyser, at den ikke har haft mulighed for at verificere, at fanger er flygtet fra fængslet, men bekræfter, at der har været et fangeoprør.

Flere end 1444 mennesker i Syrien mistede livet mandag på grund af jordskælvet, oplyser regeringen og nødberedskabet.

I de nordvestlige områder af Syrien, som primært kontrolleres af oprørsgrupper, mistede mindst 733 mennesker livet, og flere end 1100 er blevet kvæstet, oplyser den syriske organisation De Hvide Hjelme.

Natten til tirsdag dansk tid er dødstallet fra jordskælvet oppe på næsten 4000.

Ud over de mindst 1444 døde i Syrien er mindst 2316 er bekræftet omkommet i Tyrkiet.

Flere end i alt 15.000 mennesker i de to lande er kvæstede.