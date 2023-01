Jill Biden har fået fjernet kræftvæv

USA's førstedame, Jill Biden, har onsdag fået fjernet kræftvæv, efter at der for nylig blev fundet en mindre læsion under en rutinemæssig hudkræftundersøgelse.

Det fortæller Kevin O' Connor, som er læge i Det Hvide Hus.

- Alt kræftvæv blev fjernet med succes. Vi vil overvåge området tæt, mens det heler, men forventer ikke, at der vil være behov for flere indgreb, oplyser han.

Operationen foregik på et militærhospital i delstaten Maryland. Det skete, efter at der blev fundet en læsion over førstedamens højre øje.

Der blev også fundet en mindre læsion på Jill Bidens venstre øjenlåg. Også den blev fjernet og sendt til yderligere undersøgelse, oplyser lægen.

Annonce:

Lægerne fandt desuden yderligere en læsion på venstre side af Jill Bidens bryst, som også viste sig at være kræftramt. Den blev også fjernet.

Den 71-årige førstedame havde sin mand, 80-årige Joe Biden, ved sin side.

Medie: Flere hemmelige papirer fra Bidens vicepræsidenttid fundet

Præsidenten 'ønskede at være der for at støtte hende,' har Karine Jean-Pierre, der er pressesekretær i Det Hvide Hus, udtalt.

- De har været gift i 45 år, og han ønskede at være der sammen med sin kone, sagde hun.

I sidste uge sagde Kevin O'Connor, at førstedamen skulle igennem den behandling, der kendes som Mohs kirurgi.

Den går ud på at skære tynde lag af hud væk, hvorefter hver af dem undersøges for tegn på kræft.

Processen fortsætter, indtil der ikke er tegn på kræft, hvilket bevarer sundt væv og reducerer behovet for yderligere behandling.

Annonce:

Ifølge læge Kevin O' Connor havde Jill hævelse og blå mærker i ansigtet efter operation. Men han oplyser også, at hun er ved godt mod og har det godt.

I 2015 mistede Joe Biden sin søn Beau Biden, der døde af kræft som 46-årig.