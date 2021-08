Joe Biden advarer Taliban

I en udmelding lørdag aften, fortæller Biden, at de 5000 soldater skal garantere en ordentlig og sikker tilbagetrækning af amerikanere i landet. Derudover skal afghanere, der har hjulpet de amerikanske tropper evakueres i sikkerhed. Det skriver AFP.

Præsidenten fortæller også, at han vil igangsætte en serie af aktioner for at sikre, at fremtidige terrortrusler fra Afghanistan vil blive håndteret.

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, skal assistere den afghanske præsident, Ashraf Ghani, i Doha, når der skal forhandles med Taliban.

Blinken skal hjælpe Ghani med at overbevise Taliban om, at et angreb på amerikanske interesserer vil resultere i en 'hurtig og stærk militær respons'.

Krigen i Afghanistan har indtil videre været håndteret af fire amerikanske præsidenter, og Joe Biden fortæller i sin udmelding, at han ingen ambitioner har om, at den skal overgå til en femte.