Joe Biden afviser igen ukrainsk ønske om F-16-fly - for nu

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har ikke brug for F-16-kampfly lige nu.

Det siger den amerikanske præsident, Joe Biden, fredag i et interview med ABC News.

- Han (Volodymyr Zelenskyj, red.) har ikke brug for F-16-fly lige nu. Jeg udelukker det for nu, siger Biden til ABC News ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er ikke første gang, at Biden afviser Zelenskyjs ønske.

Det gjorde han også i slutningen af januar, hvor han svarede 'nej', da han af journalister i Det Hvide Hus blev spurgt, om han går ind for at sende kampfly til Ukraine.

Det er dog første gang, at Biden åbner en dør på klem ved at svare 'for nu'.

Tidligere fredag, som er etårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine, gentog Zelenskyj sin opfordring til Vesten om at bidrage med flere våben.

Samtidig deltog han i et topmøde online med Biden og andre ledere af G7, der er verdens syv førende industrilande.

G7-landene lovede at optrappe deres støtte til Ukraine.

Ligesom USA har hverken Canada eller Storbritannien planer om at sende kampfly til Ukraine lige nu. Det samme gælder EU's 27 medlemslande, skriver Reuters.

Fredag morgen sagde fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) til DR, at han er 'åben for', at Danmark på et tidspunkt kan sende kampfly til det ukrainske forsvar.

I samme ombæring slog han fast, at det er noget, 'man skal have forberedt meget godt', og at der ikke er truffet nogen beslutning om det.

For under en uge siden lød det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), at han tror, at Vesten kommer til at levere kampfly til Ukraine.

Ifølge Ukraines militær har Rusland fordoblet antallet af skibe i aktiv tjeneste i Sortehavet. Ifølge det ukrainske militær kan det være et tegn på, at russerne er ved at gøre klar til flere missilangreb.