Joe Biden nedtoner bemærkning om at fjerne Putin fra magten

USA's præsident, Joe Biden, fastslår søndag, at han i en tale i weekenden ikke opfordrede til et 'regimeskifte' i Rusland.

Den 79-årige Biden sagde lørdag i en følelsesladet tale i Polen, at 'for Guds skyld. Denne mand kan ikke forblive på magten'. Udtalelsen var rettet mod Ruslands præsident, Vladimir Putin, som beordrede invasionen af Ukraine.

Bemærkningen vakte opsigt i Rusland samt blandt flere politiske kommentatorer, der udlagde den som en eskalering af det anspændte forhold mellem USA og Rusland i kølvandet af det militære angreb mod Ukraine.

Den russiske regering sagde, at det ikke er op til den amerikanske præsident at bestemme, hvem der styrer Rusland. Det er noget, som den russiske befolkning afgør gennem valg, lød det.

Det Hvide Hus kom efterfølgende med en udtalelse om, at Bidens udtalelse ikke skulle forstås som en opfordring til et regimeskifte i Rusland.

Biden gav udelukkende udtryk for, at Putin ikke skal udøve magt over for andre lande, lød det fra præsidentboligen.

I sin tale kaldte Biden også Putin for en 'slagter'.

Søndag nedtonede flere amerikanske topdiplomater udtalelserne, og Biden svarede med et enkelt 'nej', da han af en journalist blev spurgt, om han opfordrede til et regimeskifte i Rusland.

Joe Biden deltog i den forgangne uge i topmøder med Nato og EU i Bruxelles. Bagefter rejste han videre til Polen, som har modtaget langt over to millioner mennesker på flugt fra Ukraine.

USA's Nato-ambassadør, Julianne Smith, kædede søndag Bidens bemærkninger sammen med, at de faldt efter en dag, hvor præsidenten havde mødt og talt med adskillige ukrainske flygtninge i Polens hovedstad, Warszawa.

- Jeg tror, at det var en almindelig menneskelig reaktion på de historier, som han havde hørt den dag, sagde Smith til CNN.

- USA har ikke en politik om et regimeskifte i Rusland. Punktum, tilføjede hun.