Joe Biden rejser til Polen for at drøfte krigen i Ukraine

USA's præsident, Joe Biden, rejser fredag til Warszawa for at drøfte krisen i Ukraine med Polens præsident, Andrzej Duda.

Det oplyser Det Hvide Hus natten til mandag dansk tid.

- Præsidenten vil diskutere, hvordan USA sammen med vores allierede og partnere reagerer på den humanitære- og menneskerettighedskrise, som Ruslands uberettigede og uprovokerede krig mod Ukraine har skabt, skriver Jen Psaki, der er pressechef i Det Hvide Hus.

- Der er ingen planer om at rejse ind i Ukraine, tilføjer hun.

Polen, der grænser op til Ukraine, har modtaget langt størstedelen af de millioner af mennesker, der er flygtet fra de russiske invasionsstyrker.

Over to millioner flygtninge er ankommet til Polen siden Ruslands invasion af Ukraine 24. februar, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mødet med Duda finder sted, kort tid efter at USA afviste et tilbud fra Polen om at overdrage sine kampfly til Ukraine via en amerikansk luftbase i Tyskland.

Den amerikanske forsvarsminister, Lloyd Austin, begrundede afslaget med, at Rusland muligvis ville anse en overdragelse af Polens 28 kampfly som en eskalering af krigen.

Inden turen til Polen deltager Joe Biden i denne uge i møder med ledere fra Nato og EU samt G7 i Bruxelles i Belgien.

Forsvarsalliancen Nato har indkaldt til et ekstraordinært topmøde torsdag.

- Her vil der blive talt om Ruslands invasion af Ukraine, om vores stærke støtte til Ukraine og om at styrke Natos forsvar og evne til at afskrække yderligere, meddelte Natos norske generalsekretær, Jens Stoltenberg, for en lille uge siden.

Natos topmøde falder sammen med et topmøde i EU den 24. og 25. marts. Her vil Joe Biden også deltage, har Det Hvide Hus oplyst.

Mandag er Joe Biden desuden vært for et telefonmøde med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, Tysklands kansler, Olaf Scholz, samt premierministrene for Storbritannien og Italien, Boris Johnson og Mario Draghi.

Telefonmødet begynder klokken 16.00 dansk tid.