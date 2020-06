Han er klar til lave ændringer for at forhindre flere angreb

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, siger søndag, at han er forfærdet over knivstikkeriet i Reading lørdag.

Johnson oplyser, at regeringen er klar til at lave lovændringer, hvis der er behov for det.

- Hvis der er ændringer, som skal laves for at hindre sådanne hændelser i at finde sted igen, så vil vi ikke tøve med at tage handling, siger han ifølge Reuters.

Sky News og Reuters rapporterer, at den formodede gerningsmand, som er anholdt, er en 25-årig mand fra Libyen.

Opdateres ...